노르웨이 국부펀드 ‘이스라엘에 장비 판매’ 미국 캐터필러에 투자중단

세계 최대 규모인 노르웨이 국부펀드가 이스라엘의 '팔레스타인 파괴'에 활용된 제품을 판매한 미국 중장비 제조업체 캐터필러에 대한 투자를 철회하기로 했습니다.



블룸버그·로이터통신은 현지시간 26일 노르웨이 국부펀드의 독립적 감시 기구인 윤리위원회가 성명을 통해 "캐터필러의 제품이 광범위하며 체계적인 국제인도법 위반에 사용되고 있다는 것에는 의심의 여지가 없다"면서 이같이 결정했다고 보도했습니다.



윤리위원회는 캐터필러가 제조한 불도저 장비가 "이스라엘 당국에 의해 팔레스타인 자산을 불법적으로 파괴하는 데 활용되고 있다"면서 이런 행위가 가자지구, 요르단강 서안 모두에서 이뤄지고 있다고 지적했습니다.



그러면서 "회사(캐터필러) 측이 그러한 사용을 사전에 막기 위한 어떠한 조처도 취하지 않았다"고 덧붙였습니다.



노르웨이 국부펀드는 투자가 진행 중인 기업의 국제법 위반 연루 여부를 확인하고 있으며, 올여름에만 이스라엘 기업 20개 이상에 대해 투자 중단 결정을 내린 상태입니다.



일명 '투자 재검토' 일환으로 미국 주요 기업을 투자 제외 명단에 추가한 것은 이번이 처음이라고 블룸버그는 전했습니다.



6월 30일 기준 노르웨이 국부펀드가 보유한 캐터필러 지분은 약 1.2％ 수준으로 알려졌습니다.



노르웨이 국부펀드는 이날 캐터필러와 함께 이스라엘 은행 5곳에 대해서도 투자 중단을 결정했습니다.



[사진 출처 : 게티이미지뱅크]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!