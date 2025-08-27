국제

노르웨이 국부펀드 ‘이스라엘에 장비 판매’ 미국 캐터필러에 투자중단

입력 2025.08.27 (04:30) 수정 2025.08.27 (04:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

세계 최대 규모인 노르웨이 국부펀드가 이스라엘의 '팔레스타인 파괴'에 활용된 제품을 판매한 미국 중장비 제조업체 캐터필러에 대한 투자를 철회하기로 했습니다.

블룸버그·로이터통신은 현지시간 26일 노르웨이 국부펀드의 독립적 감시 기구인 윤리위원회가 성명을 통해 "캐터필러의 제품이 광범위하며 체계적인 국제인도법 위반에 사용되고 있다는 것에는 의심의 여지가 없다"면서 이같이 결정했다고 보도했습니다.

윤리위원회는 캐터필러가 제조한 불도저 장비가 "이스라엘 당국에 의해 팔레스타인 자산을 불법적으로 파괴하는 데 활용되고 있다"면서 이런 행위가 가자지구, 요르단강 서안 모두에서 이뤄지고 있다고 지적했습니다.

그러면서 "회사(캐터필러) 측이 그러한 사용을 사전에 막기 위한 어떠한 조처도 취하지 않았다"고 덧붙였습니다.

노르웨이 국부펀드는 투자가 진행 중인 기업의 국제법 위반 연루 여부를 확인하고 있으며, 올여름에만 이스라엘 기업 20개 이상에 대해 투자 중단 결정을 내린 상태입니다.

일명 '투자 재검토' 일환으로 미국 주요 기업을 투자 제외 명단에 추가한 것은 이번이 처음이라고 블룸버그는 전했습니다.

6월 30일 기준 노르웨이 국부펀드가 보유한 캐터필러 지분은 약 1.2％ 수준으로 알려졌습니다.

노르웨이 국부펀드는 이날 캐터필러와 함께 이스라엘 은행 5곳에 대해서도 투자 중단을 결정했습니다.

[사진 출처 : 게티이미지뱅크]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 노르웨이 국부펀드 ‘이스라엘에 장비 판매’ 미국 캐터필러에 투자중단
    • 입력 2025-08-27 04:30:01
    • 수정2025-08-27 04:32:02
    국제
세계 최대 규모인 노르웨이 국부펀드가 이스라엘의 '팔레스타인 파괴'에 활용된 제품을 판매한 미국 중장비 제조업체 캐터필러에 대한 투자를 철회하기로 했습니다.

블룸버그·로이터통신은 현지시간 26일 노르웨이 국부펀드의 독립적 감시 기구인 윤리위원회가 성명을 통해 "캐터필러의 제품이 광범위하며 체계적인 국제인도법 위반에 사용되고 있다는 것에는 의심의 여지가 없다"면서 이같이 결정했다고 보도했습니다.

윤리위원회는 캐터필러가 제조한 불도저 장비가 "이스라엘 당국에 의해 팔레스타인 자산을 불법적으로 파괴하는 데 활용되고 있다"면서 이런 행위가 가자지구, 요르단강 서안 모두에서 이뤄지고 있다고 지적했습니다.

그러면서 "회사(캐터필러) 측이 그러한 사용을 사전에 막기 위한 어떠한 조처도 취하지 않았다"고 덧붙였습니다.

노르웨이 국부펀드는 투자가 진행 중인 기업의 국제법 위반 연루 여부를 확인하고 있으며, 올여름에만 이스라엘 기업 20개 이상에 대해 투자 중단 결정을 내린 상태입니다.

일명 '투자 재검토' 일환으로 미국 주요 기업을 투자 제외 명단에 추가한 것은 이번이 처음이라고 블룸버그는 전했습니다.

6월 30일 기준 노르웨이 국부펀드가 보유한 캐터필러 지분은 약 1.2％ 수준으로 알려졌습니다.

노르웨이 국부펀드는 이날 캐터필러와 함께 이스라엘 은행 5곳에 대해서도 투자 중단을 결정했습니다.

[사진 출처 : 게티이미지뱅크]
구경하
구경하 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다

장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.