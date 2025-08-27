전국 한낮 무더위…폭염특보 다시 확대될 수도

오늘은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 후텁지근한 날씨가 이어지겠습니다.



강원 영동 지역에는 가끔 비 내리는 곳이 있겠고, 충북 북부와 경남 내륙, 제주도에도 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



예상되는 강수량은 5에서 20mm 정도로 많지는 않겠습니다.

아침 기온은 어제보다 다소 낮아졌지만, 한낮에는 여전히 매우 무덥겠습니다.



낮 기온은 서울과 청주, 대전 32도 등 전국이 28도에서 35도를 나타내며, 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.



비가 오면서 완화됐던 폭염특보는 서쪽 지역을 중심으로 다시 확대될 가능성이 있습니다.



동풍의 영향을 받는 강원 영동은 최고 체감온도가 30도 안팎으로 낮아지겠습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



