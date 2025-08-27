국제

뉴욕증시, 트럼프 연준 장악은 장기전으로…상승 마감

입력 2025.08.27 (05:45) 수정 2025.08.27 (05:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

뉴욕증시의 3대 주가지수가 소폭 상승 마감했습니다.

미국 동부시간 26일 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 135.60포인트, 0.30% 오른 45,418.07에 거래를 마감했습니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 26.62포인트, 0.41% 상승한 6,465.95, 나스닥 종합지수는 94.98포인트, 0.44% 오른 21,544.27에 장을 마쳤습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 리사 쿡 연방준비제도 이사의 해임을 시도했으나 쿡이 법적 대응으로 맞서면서, 이날 증시는 연준 독립성에 대한 우려를 덜었습니다.

대신 증시는 27일 장 마감 후 발표되는 엔비디아의 2분기 실적으로 눈을 돌리고 있습니다.

최근 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 거품 논란이 확산되는 가운데 엔비디아의 실적은 거품 크기를 가늠하는 기준이 될 전망입니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 뉴욕증시, 트럼프 연준 장악은 장기전으로…상승 마감
    • 입력 2025-08-27 05:45:46
    • 수정2025-08-27 05:52:06
    국제
뉴욕증시의 3대 주가지수가 소폭 상승 마감했습니다.

미국 동부시간 26일 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 135.60포인트, 0.30% 오른 45,418.07에 거래를 마감했습니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 26.62포인트, 0.41% 상승한 6,465.95, 나스닥 종합지수는 94.98포인트, 0.44% 오른 21,544.27에 장을 마쳤습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 리사 쿡 연방준비제도 이사의 해임을 시도했으나 쿡이 법적 대응으로 맞서면서, 이날 증시는 연준 독립성에 대한 우려를 덜었습니다.

대신 증시는 27일 장 마감 후 발표되는 엔비디아의 2분기 실적으로 눈을 돌리고 있습니다.

최근 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 거품 논란이 확산되는 가운데 엔비디아의 실적은 거품 크기를 가늠하는 기준이 될 전망입니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
구경하
구경하 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토

우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.