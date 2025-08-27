경제

8월 기업심리 소폭 개선…“관세 타결·소비쿠폰 영향”

입력 2025.08.27 (06:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

관세협상 타결과 민생회복 소비쿠폰으로 이달 기업심리가 지난달보다 소폭 개선됐습니다.

한국은행이 오늘(27일) 발표한 8월 기업경기조사 결과에 따르면, 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 91로 전월대비 1p 상승했습니다.

전산업 기업심리지수는 6월과 7월 내리 뒷걸음질치다 두 달 만에 상승세로 돌아섰습니다.

다음달 전망도 91.8로 전월대비 3.4p 상승했습니다.

증가세는 제조업과 비제조업 모두 이끌었습니다.

이달 제조업 기업심리지수는 전월대비 1.4p 상승해 93.3을 기록했습니다.

비제조업 기업심리지수도 전월대비 0.7p 상승해 89.4를 기록했습니다.

8월 전망치도 제조업 92.1(+1.1p) 상승, 비제조업 91.5(+4.7p) 상승했습니다.

특히 비제조업 전망치의 상승폭은 2021년 5월 이후 최대폭 증가입니다.

한국은행은 동반 상승이유로 제조업의 경우 관세협상 타결로 불확실성이 낮아지고 수출이 호조세를 나타낸 점과 비제조업의 경우 민생회복 소비쿠폰 발급 등을 이유로 들었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 8월 기업심리 소폭 개선…“관세 타결·소비쿠폰 영향”
    • 입력 2025-08-27 06:00:52
    경제
관세협상 타결과 민생회복 소비쿠폰으로 이달 기업심리가 지난달보다 소폭 개선됐습니다.

한국은행이 오늘(27일) 발표한 8월 기업경기조사 결과에 따르면, 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 91로 전월대비 1p 상승했습니다.

전산업 기업심리지수는 6월과 7월 내리 뒷걸음질치다 두 달 만에 상승세로 돌아섰습니다.

다음달 전망도 91.8로 전월대비 3.4p 상승했습니다.

증가세는 제조업과 비제조업 모두 이끌었습니다.

이달 제조업 기업심리지수는 전월대비 1.4p 상승해 93.3을 기록했습니다.

비제조업 기업심리지수도 전월대비 0.7p 상승해 89.4를 기록했습니다.

8월 전망치도 제조업 92.1(+1.1p) 상승, 비제조업 91.5(+4.7p) 상승했습니다.

특히 비제조업 전망치의 상승폭은 2021년 5월 이후 최대폭 증가입니다.

한국은행은 동반 상승이유로 제조업의 경우 관세협상 타결로 불확실성이 낮아지고 수출이 호조세를 나타낸 점과 비제조업의 경우 민생회복 소비쿠폰 발급 등을 이유로 들었습니다.
박찬
박찬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토

우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.