“바티칸 사자보이스?”…케데헌 인기에 ‘김대건 신부’까지 주목 [잇슈#태그]

'케이팝 데몬 헌터스'가 글로벌 인기를 끌고 있는 가운데 해외 누리꾼이 '바티칸에 사자보이즈가 있다'며 올린 게시물이 화제가 됐습니다.



미국 온라인 커뮤니티 레딧에는 도포를 입고 갓을 쓴 성상 사진이 올라왔는데요.



바티칸 성 베드로 대성당에 세워진 조선의 첫 사제, 성(聖) 김대건 안드레아의 성상입니다.



누리꾼은 사진 밑에 사자보이즈의 노래 유어 아이돌(Your Idol) 가사도 첨부했습니다.



이를 본 해외 누리꾼들은 '교황조차 그들의 영향력을 거부할 수 없었다', '가톨릭마저 사자보이즈에게 홀려버렸다'는 등의 댓글을 달면서, 재미있다는 반응을 보였습니다.



이 소식을 접한 국내 네티즌들도 '기럭지만 길었으면 사자보이즈 그 자체다', '갓 썼다고 전부 저승사자가 아니다', '성자보이즈' 등 다양한 반응을 보이고 있습니다.



'케데헌'에 나오는 갓을 썼다는 이유로 19세기 김대건 신부까지 화제가 되는 등, 전 세계적인 케데헌 열풍이 식을 줄 모르고 있습니다.



