영상K

“바티칸 사자보이스?”…케데헌 인기에 ‘김대건 신부’까지 주목 [잇슈#태그]

입력 2025.08.27 (06:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

'케이팝 데몬 헌터스'가 글로벌 인기를 끌고 있는 가운데 해외 누리꾼이 '바티칸에 사자보이즈가 있다'며 올린 게시물이 화제가 됐습니다.

미국 온라인 커뮤니티 레딧에는 도포를 입고 갓을 쓴 성상 사진이 올라왔는데요.

바티칸 성 베드로 대성당에 세워진 조선의 첫 사제, 성(聖) 김대건 안드레아의 성상입니다.

누리꾼은 사진 밑에 사자보이즈의 노래 유어 아이돌(Your Idol) 가사도 첨부했습니다.

이를 본 해외 누리꾼들은 '교황조차 그들의 영향력을 거부할 수 없었다', '가톨릭마저 사자보이즈에게 홀려버렸다'는 등의 댓글을 달면서, 재미있다는 반응을 보였습니다.

이 소식을 접한 국내 네티즌들도 '기럭지만 길었으면 사자보이즈 그 자체다', '갓 썼다고 전부 저승사자가 아니다', '성자보이즈' 등 다양한 반응을 보이고 있습니다.

'케데헌'에 나오는 갓을 썼다는 이유로 19세기 김대건 신부까지 화제가 되는 등, 전 세계적인 케데헌 열풍이 식을 줄 모르고 있습니다.

(구성 : 김수란 작가 / 영상편집 : 홍지윤)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “바티칸 사자보이스?”…케데헌 인기에 ‘김대건 신부’까지 주목 [잇슈#태그]
    • 입력 2025-08-27 06:00:58
    영상K
'케이팝 데몬 헌터스'가 글로벌 인기를 끌고 있는 가운데 해외 누리꾼이 '바티칸에 사자보이즈가 있다'며 올린 게시물이 화제가 됐습니다.

미국 온라인 커뮤니티 레딧에는 도포를 입고 갓을 쓴 성상 사진이 올라왔는데요.

바티칸 성 베드로 대성당에 세워진 조선의 첫 사제, 성(聖) 김대건 안드레아의 성상입니다.

누리꾼은 사진 밑에 사자보이즈의 노래 유어 아이돌(Your Idol) 가사도 첨부했습니다.

이를 본 해외 누리꾼들은 '교황조차 그들의 영향력을 거부할 수 없었다', '가톨릭마저 사자보이즈에게 홀려버렸다'는 등의 댓글을 달면서, 재미있다는 반응을 보였습니다.

이 소식을 접한 국내 네티즌들도 '기럭지만 길었으면 사자보이즈 그 자체다', '갓 썼다고 전부 저승사자가 아니다', '성자보이즈' 등 다양한 반응을 보이고 있습니다.

'케데헌'에 나오는 갓을 썼다는 이유로 19세기 김대건 신부까지 화제가 되는 등, 전 세계적인 케데헌 열풍이 식을 줄 모르고 있습니다.

(구성 : 김수란 작가 / 영상편집 : 홍지윤)
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토

우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.