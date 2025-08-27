뉴스광장 1부

투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’

입력 2025.08.27 (06:06) 수정 2025.08.27 (06:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

다음
[앵커]

이번 정상회담엔 대기업 총수 등 경제인 10여 명도 경제사절단으로 동행했습니다.

기업들은 미국에 대해 천5백억 달러, 우리 돈 209조 원에 달하는 추가 투자 계획을 밝혔습니다.

원전 같은 전략산업 분야에서 한미 간 협력 강화도 약속했습니다.

계속해서 정재우 기자입니다.

[리포트]

AI 반도체 선두기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자를 삼성 이재용 회장, SK 최태원 회장이 나란히 만났습니다.

우리 대기업 총수들과 IBM, 구글 등 미국 대표 기업 인사들이 모인 자리.

한국 기업들의 대규모 대미 투자 약속이 이어졌습니다.

[류진/한국경제인협회 회장 : "제조업 르네상스의 새 시대를 열어가기 위해 1,500억 불이라는 대규모 대미 투자를 계획하고 있습니다."]

관세 협상 때 미국에 약속한 3,500억 달러 대미 투자 기금과 별개의 직접 투자입니다.

현대차 그룹은 자동차, 제철 외에도 미국에 3만 대 규모 로봇 공장을 추가 신설하는 등 대미 투자를 7조 원 더 늘립니다.

대한항공은 70조 원을 들여 미국 보잉의 차세대 항공기 100여 대 등을, 가스공사는 10년간 연 330만 톤 규모의 LNG를 각각 미국에서 사들이기로 계약했습니다.

[장상식/한국무역협회 무역통상연구원장 : "미국이 필요로 하는 공급망 우방국이라는 인식을 명확히 심어준 거 같고요. 관세 협상의 불확실성은 일단 봉합했다(고 봅니다)."]

양국이 협력을 강화하기로 한 전략산업 가운데는 원전이 두드러집니다.

두산에너빌리티와 한수원 등은 소형모듈원자로, SMR와 우라늄 농축 관련 협력 등 사업 4건에서 미국 기업과 손잡습니다.

상업적인 원전 협력은 미국과의 추가 논의가 예상된다고 정부는 밝혔습니다.

[위성락/국가안보실장 : "지금 원전 협력은 몇 갈래로 진행이 되고 있는데, 상세를 지금 소개하기는 좀 어렵습니다."]

정부는 양국 기업이 인공지능 협력은 물론, 한국 문화 콘텐츠에 대한 미국 투자 확대에도 공감했다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 정재우입니다.

영상편집:한효정/그래픽:김성일 유건수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’
    • 입력 2025-08-27 06:06:55
    • 수정2025-08-27 06:18:20
    뉴스광장 1부
[앵커]

이번 정상회담엔 대기업 총수 등 경제인 10여 명도 경제사절단으로 동행했습니다.

기업들은 미국에 대해 천5백억 달러, 우리 돈 209조 원에 달하는 추가 투자 계획을 밝혔습니다.

원전 같은 전략산업 분야에서 한미 간 협력 강화도 약속했습니다.

계속해서 정재우 기자입니다.

[리포트]

AI 반도체 선두기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자를 삼성 이재용 회장, SK 최태원 회장이 나란히 만났습니다.

우리 대기업 총수들과 IBM, 구글 등 미국 대표 기업 인사들이 모인 자리.

한국 기업들의 대규모 대미 투자 약속이 이어졌습니다.

[류진/한국경제인협회 회장 : "제조업 르네상스의 새 시대를 열어가기 위해 1,500억 불이라는 대규모 대미 투자를 계획하고 있습니다."]

관세 협상 때 미국에 약속한 3,500억 달러 대미 투자 기금과 별개의 직접 투자입니다.

현대차 그룹은 자동차, 제철 외에도 미국에 3만 대 규모 로봇 공장을 추가 신설하는 등 대미 투자를 7조 원 더 늘립니다.

대한항공은 70조 원을 들여 미국 보잉의 차세대 항공기 100여 대 등을, 가스공사는 10년간 연 330만 톤 규모의 LNG를 각각 미국에서 사들이기로 계약했습니다.

[장상식/한국무역협회 무역통상연구원장 : "미국이 필요로 하는 공급망 우방국이라는 인식을 명확히 심어준 거 같고요. 관세 협상의 불확실성은 일단 봉합했다(고 봅니다)."]

양국이 협력을 강화하기로 한 전략산업 가운데는 원전이 두드러집니다.

두산에너빌리티와 한수원 등은 소형모듈원자로, SMR와 우라늄 농축 관련 협력 등 사업 4건에서 미국 기업과 손잡습니다.

상업적인 원전 협력은 미국과의 추가 논의가 예상된다고 정부는 밝혔습니다.

[위성락/국가안보실장 : "지금 원전 협력은 몇 갈래로 진행이 되고 있는데, 상세를 지금 소개하기는 좀 어렵습니다."]

정부는 양국 기업이 인공지능 협력은 물론, 한국 문화 콘텐츠에 대한 미국 투자 확대에도 공감했다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 정재우입니다.

영상편집:한효정/그래픽:김성일 유건수
정재우
정재우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토

우크라, 돈바스 인근 ‘영토 상실’ 첫 인정…트럼프·유럽, 러 제재 검토
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.