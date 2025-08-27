‘정치자금·당 대표 몰아주기’ 권성동 오늘 소환…김 여사 연관성 드러나나

동영상 고정 취소

국민의힘 권성동 의원이 오늘 특검에 출석합니다.



통일교 측으로부터 억대 정치자금을 받았는지, 또 당대표 선거에서 도움을 받으려 했는지 등을 조사하기 위해섭니다.



특검은 김건희 여사가 관여됐는지도 수사 중인데, 오늘로 예정됐던 김 여사 소환 조사는 하루 연기됐습니다.



보도에 허지영 기자입니다.



[리포트]



김건희 특검팀이 오늘(27일) 오전 10시 권성동 의원을 조사합니다.



[오정희/특검보 : "권성동 국회의원을 피의자로 소환해 정치자금법 위반 혐의 등에 대해 조사할 예정입니다."]



특검은 먼저 2022년 대선을 전후로 윤영호 전 통일교 세계본부장이 권 의원에게 현금 1억 원을 전달했다는 의혹을 수사 중입니다.



2023년 3월 전당대회도 주목하고 있습니다.



통일교 신도들을 국민의힘에 입당시켜 권 의원을 당대표로 밀어주려고 했단 의혹, 여기에 김건희 여사가 관여했는지도 수사 대상입니다.



김 여사 최측근인 건진법사 전성배 씨가, 윤 씨에게 전당대회 전 "윤심은 변함없이 권"이라고 보낸 문자메시지를 확보했기 때문입니다.



이후 권 의원이 불출마 하자 전 씨는 "여사님께 말씀드렸다, V(대통령)를 위한 것이니 도와달라고 하셨다"고 메시지를 보냈습니다.



"당대표 김기현, 최고위원 박성중, 조수진, 장예찬으로 정리하라 했다"는 메시지도 이어집니다.



권 의원은 SNS를 통해 "특검 조사에 출석하겠다"며, "모든 사안에 대해 결백하다, 그렇기에 당당하다"고 밝혔습니다.



김 여사도 특검 조사에서, 당대표 선거와 관련해 "이런 거 모른다. 이런 대화한 적도 없다"고 부인한 걸로 알려졌습니다.



김 여사의 구속 뒤 다섯 번째 조사는 당초 오늘(27일) 로 예정됐지만, 김 여사 측이 건강상 이유로 불출석 사유서를 제출하면서 하루 연기됐습니다.



특검팀은 이 조사를 마친 뒤 오는 29일 김 여사를 재판에 넘길 예정입니다.



KBS 뉴스 허지영입니다.



영상편집:최근혁/그래픽:박미주



