이 대통령, 서재필 기념관 방문…“미래 세대에 독립운동 역사 알리길”

귀국에 앞서 미국 필라데피아에서 마지막 방미 일정을 이어가고 있는 이재명 대통령이 애국지사 서재필 박사 기념관을 방문했습니다.



이재명 대통령은 현지시간 26일 오후 부인 김혜경 여사와 함께 미국 펜실베이니아주(州) 필라델피아에 위치한 애국지사 서재필 박사의 기념관을 방문했습니다.



대한민국 대통령이 필라델피아 서재필기념관을 방문한 것은 1999년 7월 김대중 전 대통령 방문 이후 26년 만이라고 대통령실은 설명했습니다.



이 대통령은 “이번 미국 방문에서 조국의 자주독립을 위해 헌신하신 서재필 박사의 정신이 깃든 기념관을 방문하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”면서 “앞으로도 기념관이 미래세대에 독립운동의 역사를 알리고 지역사회에도 기여하는 공간으로 발전하기를 바란다”고 말했습니다.



서재필기념관은 서재필 박사의 숭고한 업적과 애국애족 정신을 미국 사회에 널리 알리고자 1986년 서재필기념재단에서 박사가 생전에 거주했던 주택을 매입해 보수를 거친 뒤 1990년 11월 기념관으로 개관한 곳입니다.



서재필 박사는 한국 민간 신문의 효시가 된 독립신문 창간과 독립협회 창립 및 독립문 건립 등 자주독립 사상 고취와 애국 계몽 활동에 힘썼으며 1898년 미국으로 추방됐습니다.



서 박사는 1919년 3·1운동이 일어나자 운영 중이던 병원을 닫고 다시 독립운동에 투신하여 4월 14일부터 3일간 필라델피아에서 ‘한인자유대회’를 개최 국제연맹과 미국에 대한민국 임시정부의 승인을 요구하는 결의문을 채택했습니다.



이후 임시정부의 외교 고문 및 워싱턴 구미위원부 위원장을 맡아 국제무대에서 대한민국의 독립을 위한 외교활동을 활발히 전개했습니다.



김혜경 여사는 서재필 박사가 미국으로 망명한 후 직접 쓴 영한사전의 원고에게 큰 관심을 보였습니다.



기념관 관람 후 이 대통령과 김혜경 여사는 광복 80주년을 맞아 기념식수로 대한민국을 상징하는 무궁화를 심었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!