‘모든 한국인의 대통령’ 어떤 노력할 건가? 이 대통령 답은… [이런뉴스]

이재명 대통령은 현지시간 25일 오후 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 강연을 마친 뒤 존 햄리 소장과 대담을 가졌습니다.



햄리 소장은 "이 대통령은 계엄이라는 비극을 딛고서 당선이 됐다"면서 "그렇기 때문에 한국은 지금 매우 분열된 상태이고 분열된 국가의 지도자"라고 말했습니다.



이어 "미국도 마찬가지로 매우 분열된 상황"이라며 "모든 한국인의 대통령이 되기 위해서 어떠한 노력을 할 것이냐"고 물었습니다.



이 대통령은 어떻게 답했을까요? 영상으로 확인하시죠.



