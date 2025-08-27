동영상 고정 취소

순방 마지막날 필리조선소 시찰…내일 새벽 귀국



순방 마지막 날인 오늘 이재명 대통령이 필라델피아 필리조선소를 시찰하고 있습니다. 이 대통령은 우리 시각 내일 새벽 귀국합니다.



“한미 무역합의 문제 해결…한국, 합의 지켜”



트럼프 대통령은 한미 무역 합의에 문제가 있었지만 어제 정상회담에서 해결했다고 말했습니다. 한국은 합의를 지켰다며 "잘된 일"이라고 강조했습니다.



한덕수 구속 기로…권성동 오늘 소환



'내란 우두머리 방조 혐의'를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 구속 여부가 이르면 오늘밤 결정됩니다. 권성동 의원은 통일교 정치자금 수수 의혹과 관련해 오늘 소환조사를 받습니다.



국힘 새 당대표에 장동혁…여야 대치 장기화?



국민의힘 신임 당대표에 장동혁 의원이 선출됐습니다. 여야 강경 대치가 더 심화할 것으로 우려됩니다.



