뉴스광장

[뉴스광장 2부 헤드라인]

입력 2025.08.27 (07:00) 수정 2025.08.27 (08:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

다음
순방 마지막날 필리조선소 시찰…내일 새벽 귀국

순방 마지막 날인 오늘 이재명 대통령이 필라델피아 필리조선소를 시찰하고 있습니다. 이 대통령은 우리 시각 내일 새벽 귀국합니다.

“한미 무역합의 문제 해결…한국, 합의 지켜”

트럼프 대통령은 한미 무역 합의에 문제가 있었지만 어제 정상회담에서 해결했다고 말했습니다. 한국은 합의를 지켰다며 "잘된 일"이라고 강조했습니다.

한덕수 구속 기로…권성동 오늘 소환

'내란 우두머리 방조 혐의'를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 구속 여부가 이르면 오늘밤 결정됩니다. 권성동 의원은 통일교 정치자금 수수 의혹과 관련해 오늘 소환조사를 받습니다.

국힘 새 당대표에 장동혁…여야 대치 장기화?

국민의힘 신임 당대표에 장동혁 의원이 선출됐습니다. 여야 강경 대치가 더 심화할 것으로 우려됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스광장 2부 헤드라인]
    • 입력 2025-08-27 07:00:48
    • 수정2025-08-27 08:12:34
    뉴스광장
순방 마지막날 필리조선소 시찰…내일 새벽 귀국

순방 마지막 날인 오늘 이재명 대통령이 필라델피아 필리조선소를 시찰하고 있습니다. 이 대통령은 우리 시각 내일 새벽 귀국합니다.

“한미 무역합의 문제 해결…한국, 합의 지켜”

트럼프 대통령은 한미 무역 합의에 문제가 있었지만 어제 정상회담에서 해결했다고 말했습니다. 한국은 합의를 지켰다며 "잘된 일"이라고 강조했습니다.

한덕수 구속 기로…권성동 오늘 소환

'내란 우두머리 방조 혐의'를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 구속 여부가 이르면 오늘밤 결정됩니다. 권성동 의원은 통일교 정치자금 수수 의혹과 관련해 오늘 소환조사를 받습니다.

국힘 새 당대표에 장동혁…여야 대치 장기화?

국민의힘 신임 당대표에 장동혁 의원이 선출됐습니다. 여야 강경 대치가 더 심화할 것으로 우려됩니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”

북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.