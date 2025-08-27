뉴스광장

‘정치자금·당대표 몰아주기’ 권성동 오늘 소환…김 여사 연관성 드러나나

입력 2025.08.27 (07:17) 수정 2025.08.27 (07:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
[단독] ‘내란 가담 시도’ 해경 압수수색…특검, “유치장 논의” 진술 확보

[단독] ‘내란 가담 시도’ 해경 압수수색…특검, “유치장 논의” 진술 확보

다음
[앵커]

국민의힘 권성동 의원이 오늘 특검에 출석합니다.

통일교 측으로부터 억대 정치자금을 받았는지, 또 당대표 선거에서 도움을 받으려 했는지 등을 조사하기 위해섭니다.

특검은 김건희 여사가 관여됐는지도 수사 중인데, 오늘로 예정됐던 김 여사 소환 조사는 하루 연기됐습니다.

보도에 허지영 기자입니다.

[리포트]

김건희 특검팀이 오늘(27일) 오전 10시 권성동 의원을 조사합니다.

[오정희/특검보 : "권성동 국회의원을 피의자로 소환해 정치자금법 위반 혐의 등에 대해 조사할 예정입니다."]

특검은 먼저 2022년 대선을 전후로 윤영호 전 통일교 세계본부장이 권 의원에게 현금 1억 원을 전달했다는 의혹을 수사 중입니다.

2023년 3월 전당대회도 주목하고 있습니다.

통일교 신도들을 국민의힘에 입당시켜 권 의원을 당대표로 밀어주려고 했단 의혹, 여기에 김건희 여사가 관여했는지도 수사 대상입니다.

김 여사 최측근인 건진법사 전성배 씨가, 윤 씨에게 전당대회 전 "윤심은 변함없이 권"이라고 보낸 문자메시지를 확보했기 때문입니다.

이후 권 의원이 불출마 하자 전 씨는 "여사님께 말씀드렸다, V(대통령)를 위한 것이니 도와달라고 하셨다"고 메시지를 보냈습니다.

"당대표 김기현, 최고위원 박성중, 조수진, 장예찬으로 정리하라 했다"는 메시지도 이어집니다.

권 의원은 SNS를 통해 "특검 조사에 출석하겠다"며, "모든 사안에 대해 결백하다, 그렇기에 당당하다"고 밝혔습니다.

김 여사도 특검 조사에서, 당대표 선거와 관련해 "이런 거 모른다, 이런 대화한 적도 없다"고 부인한 걸로 알려졌습니다.

김 여사의 구속 뒤 다섯 번째 조사는 당초 오늘(27일)로 예정됐지만, 김 여사 측이 건강상 이유로 불출석 사유서를 제출하면서 하루 연기됐습니다.

특검팀은 이 조사를 마친 뒤 오는 29일 김 여사를 재판에 넘길 예정입니다.

KBS 뉴스 허지영입니다.

영상편집:최근혁/그래픽:박미주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘정치자금·당대표 몰아주기’ 권성동 오늘 소환…김 여사 연관성 드러나나
    • 입력 2025-08-27 07:17:42
    • 수정2025-08-27 07:22:58
    뉴스광장
[앵커]

국민의힘 권성동 의원이 오늘 특검에 출석합니다.

통일교 측으로부터 억대 정치자금을 받았는지, 또 당대표 선거에서 도움을 받으려 했는지 등을 조사하기 위해섭니다.

특검은 김건희 여사가 관여됐는지도 수사 중인데, 오늘로 예정됐던 김 여사 소환 조사는 하루 연기됐습니다.

보도에 허지영 기자입니다.

[리포트]

김건희 특검팀이 오늘(27일) 오전 10시 권성동 의원을 조사합니다.

[오정희/특검보 : "권성동 국회의원을 피의자로 소환해 정치자금법 위반 혐의 등에 대해 조사할 예정입니다."]

특검은 먼저 2022년 대선을 전후로 윤영호 전 통일교 세계본부장이 권 의원에게 현금 1억 원을 전달했다는 의혹을 수사 중입니다.

2023년 3월 전당대회도 주목하고 있습니다.

통일교 신도들을 국민의힘에 입당시켜 권 의원을 당대표로 밀어주려고 했단 의혹, 여기에 김건희 여사가 관여했는지도 수사 대상입니다.

김 여사 최측근인 건진법사 전성배 씨가, 윤 씨에게 전당대회 전 "윤심은 변함없이 권"이라고 보낸 문자메시지를 확보했기 때문입니다.

이후 권 의원이 불출마 하자 전 씨는 "여사님께 말씀드렸다, V(대통령)를 위한 것이니 도와달라고 하셨다"고 메시지를 보냈습니다.

"당대표 김기현, 최고위원 박성중, 조수진, 장예찬으로 정리하라 했다"는 메시지도 이어집니다.

권 의원은 SNS를 통해 "특검 조사에 출석하겠다"며, "모든 사안에 대해 결백하다, 그렇기에 당당하다"고 밝혔습니다.

김 여사도 특검 조사에서, 당대표 선거와 관련해 "이런 거 모른다, 이런 대화한 적도 없다"고 부인한 걸로 알려졌습니다.

김 여사의 구속 뒤 다섯 번째 조사는 당초 오늘(27일)로 예정됐지만, 김 여사 측이 건강상 이유로 불출석 사유서를 제출하면서 하루 연기됐습니다.

특검팀은 이 조사를 마친 뒤 오는 29일 김 여사를 재판에 넘길 예정입니다.

KBS 뉴스 허지영입니다.

영상편집:최근혁/그래픽:박미주
허지영
허지영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”

북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.