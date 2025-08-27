‘지자체 지능형교통체계 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속

민간사업자로부터 뇌물을 받은 혐의로 현직 경기도의원들이 경찰에 구속됐습니다.



경기 안산상록경찰서는 뇌물수수, 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의를 받는 현직 경기도의원 3명을 비롯해 총 5명에 대한 구속영장을 어제(26일) 법원에서 발부받았다고 밝혔습니다.



법원은 이들에 대해 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 영장을 발부했습니다.



도의원 3명과 전직 시의원은 기초단체 사업체를 운영하는 모 사업자로부터 각각 수천만 원에서 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받습니다.



이들은 또 해당 사업자의 청탁대로 자신이 지역구를 둔 관할 자치단체 등에 지능형교통체계(ITS) 구축 사업과 관련된 특별조정교부금(특조금)이 배정될 수 있도록 편의를 봐준 혐의도 받습니다.



이 사업자는 안산시 ITS 구축 사업 과정에서 편의를 받는 대가로 안산시 공무원에게 뇌물을 공여한 혐의로 지난달 구속된 인물입니다.



경찰은 해당 사건을 수사하던 중 해당 사업자가 다른 사업에 대해서도 현역 도의원 등을 상대로 로비한 정황을 포착했습니다.



경찰은 이들이 챙긴 1억 4천만 원가량의 금품에 대해 기소 전 몰수보전을 신청한 상태입니다.



경찰은 지난달 28일 수사 대상인 도의원들의 자택과 의회 사무실 등을 압수수색 한 뒤, 지난 9일 이들을 소환 조사하는 등 수사를 이어왔습니다.



경찰은 이들을 포함해 총 7명에 대해 사전구속영장을 신청했으며, 법원은 현직 도의원 3명과 자금세탁을 도운 2명 등 5명에 대해 영장을 발부했습니다.



구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 대상 중 전직 시의원 1명과 또 다른 자금세탁책 1명에 대해서는 “기초적 사실관계가 대체로 인정되나, 증거 인멸의 염려가 부족하고 도망의 우려가 있다고 보기 어렵다”며 구속영장을 기각했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]



