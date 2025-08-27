뉴스광장

[출근길 날씨] 아침까지 서쪽 짙은 안개…무더위 이어져

입력 2025.08.27 (07:50) 수정 2025.08.27 (07:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 영상] 비 내리는 센트럴파크

[뉴스광장 영상] 비 내리는 센트럴파크
클로징

클로징

다음
오늘 아침 내륙 곳곳에 안개가 짙게 끼어있습니다.

이 시각 충북 진천의 모습을 보면, 안개로 인해 시야가 흐릿합니다.

청주와 광주 공항에는 저시정 경보도 내려져 있습니다.

남부지방에 폭염 특보가 남아있는 가운데, 오늘도 한낮에 대부분 지방에서 33도 안팎까지 오르겠는데요.

동풍의 영향을 받는 강원 영동 지방은 양양이 27도에 머무는 등 비교적 선선하겠습니다.

당분간 한낮에 30도를 웃도는 더위가 계속되겠고, 최저 기온도 열대야 기준인 25도 안팎을 보이겠습니다.

오늘 동해안에는 비가 내리는 곳이 있겠고, 오후부터는 충북과 경남, 제주에 5~40mm의 소나기가 예상됩니다.

현재 기온은 서울이 23.6도, 청주 24.6, 부산은 27도를 가리키고 있습니다.

한낮에는 서울과 춘천, 대구가 33도, 광주는 32도로 어제와 비슷하겠습니다.

바다의 물결은 0.5~2m로 비교적 낮게 일겠습니다.

금요일과 주말에는 수도권과 강원도에, 다음 주 월요일에는 전국에 비 예보가 있습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:박혜령

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [출근길 날씨] 아침까지 서쪽 짙은 안개…무더위 이어져
    • 입력 2025-08-27 07:50:16
    • 수정2025-08-27 07:52:09
    뉴스광장
오늘 아침 내륙 곳곳에 안개가 짙게 끼어있습니다.

이 시각 충북 진천의 모습을 보면, 안개로 인해 시야가 흐릿합니다.

청주와 광주 공항에는 저시정 경보도 내려져 있습니다.

남부지방에 폭염 특보가 남아있는 가운데, 오늘도 한낮에 대부분 지방에서 33도 안팎까지 오르겠는데요.

동풍의 영향을 받는 강원 영동 지방은 양양이 27도에 머무는 등 비교적 선선하겠습니다.

당분간 한낮에 30도를 웃도는 더위가 계속되겠고, 최저 기온도 열대야 기준인 25도 안팎을 보이겠습니다.

오늘 동해안에는 비가 내리는 곳이 있겠고, 오후부터는 충북과 경남, 제주에 5~40mm의 소나기가 예상됩니다.

현재 기온은 서울이 23.6도, 청주 24.6, 부산은 27도를 가리키고 있습니다.

한낮에는 서울과 춘천, 대구가 33도, 광주는 32도로 어제와 비슷하겠습니다.

바다의 물결은 0.5~2m로 비교적 낮게 일겠습니다.

금요일과 주말에는 수도권과 강원도에, 다음 주 월요일에는 전국에 비 예보가 있습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:박혜령
정희지
정희지 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”

북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.