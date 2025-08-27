김정은, 완공 낙원바다양식소 방문…“지방발전정책 산물”

북한 김정은 국무위원장이 어제(26일) 함경남도 낙원군에 세워진 대규모 바다 양식기지와 어촌문화주택 지구를 찾아 지방발전 정책 추진 의지를 강조했습니다.



조선중앙통신은 김 위원장이 완공된 낙원군 바닷가 양식사업소와 어촌문화주택지구를 둘러보고 “첫 삽을 뜨던 때가 분명 올해 초인데 벌써 이렇게 그림 같은 풍경으로 완공”됐다며 만족감을 표시했다고 오늘(27일) 전했습니다.



김 위원장은 “모든 건축물들은 우리당 지방발전정책을 절대적인 충실성과 헌신적 투쟁으로 받들어나가는 우리 군대의 높은 사상적각오와 분발심의 산물”이라고 평가했습니다.



이어 “전국적으로 제일 뒤떨어졌던 군을 불과 반년 남짓한 기간에 경제적 토대가 튼튼한 군으로 발전시킨 거창한 창조의 속도는 새 시대 지방공업혁명과 공화국의 장성발전사에 특기될 것”이라고 치하했습니다.



김 위원장은 지방발전정책의 목표를 재차 언급하며 “(전체 지방건설자들이)수도의 건축문화, 새 문명을 따라 배우고 따라 앞서겠다는 야심 찬 각오와 배짱으로 분투할 때 인민이 반기는 지방진흥의 세기적인 과업이 빛나게 완수될 것”이라고 강조했습니다.



김 위원장은 간부들과 군의 경제적 잠재력을 키우기 위한 새로운 전망계획을 협의하고 준공식을 가까운 시일 내에 진행하라고 지시했습니다.



통신은 낙원군바다양식사업소가 김 위원장의 지방발전 구상에 따라 추진된 “올해 중요 지방건설정책 대상”이라며 착공한 때로부터 불과 190여일 만에 양식사업소의 현대적이며 선진적인 생산시설들과 소층, 단층의 각이한 살림집들(주택), 편의봉사시설들이 주변의 자연환경과 특색있게 조화를 이룬 어촌“이라고 소개했습니다.



이번 현장 방문에는 노동당 조용원 비서와 김재룡·김용수 부장, 박성철·김여정 부부장이 수행했습니다.



낙원양식소는 지난해 12월 완공된 신포양식사업소에 이어 북한에 건설된 두 번째 바다 양식사업소입니다.



지난 2월 김 위원장이 착공을 기념해 직접 첫 삽을 떴고, 7월에도 건설 현장을 방문했으며 오는 10월 노동당 창건 기념일에 김 위원장의 치적 사업 중 하나로 내세울 것으로 보입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!