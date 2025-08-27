멜라니아, 백악관 주도 AI 과제 홍보대사로 나서

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 미 전역의 학생과 교육자들을 대상으로 백악관이 주도하는 '인공지능(AI) 챌린지' 홍보 대사로 나섰습니다.



백악관이 현지시각 26일 홈페이지를 통해 발표한 내용에 따르면, 멜라니아 여사는 이날 'AI 챌린지' 사이트(Ai.gov)에 올린 영상에서 "AI 챌린지는 다음 세대가 중요한 신기술에 대한 기본적 이해를 갖추게 하는 첫걸음이 될 것"이라고 말했습니다.



멜라니아 여사는 자신이 직접 오디오북을 만들며 체험한 AI 기술에 대한 소회를 전하며, AI 기술의 잠재력과 내재된 위험성을 함께 언급했습니다.



멜라니아 여사는 "불과 몇 년 안에 인공지능은 우리 산업의 모든 분야를 움직이는 핵심 엔진이 될 것"이라며 "미국이 세계를 선도하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.



AI 챌린지는 지역사회에 존재하는 실제 문제들을 AI 기반 솔루션으로 풀어내는 것이 주요 도전 과제입니다.



참여 대상은 유치원생부터 고등학생까지 미 전역의 학생들과 교사들입니다.



트럼프 대통령은 이날 국무회의에서 'AI 챌린지'에 대해 언급하며 "멜라니아가 매우 열심히 노력했다"며 "멜라니아가 마음먹으면 누구도 그녀보다 더 잘할 수 없다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 美정부 홈페이지(Ai.gov) 캡처]



