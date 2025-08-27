국제

멜라니아, 백악관 주도 AI 과제 홍보대사로 나서

입력 2025.08.27 (08:05) 수정 2025.08.27 (08:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 미 전역의 학생과 교육자들을 대상으로 백악관이 주도하는 '인공지능(AI) 챌린지' 홍보 대사로 나섰습니다.

백악관이 현지시각 26일 홈페이지를 통해 발표한 내용에 따르면, 멜라니아 여사는 이날 'AI 챌린지' 사이트(Ai.gov)에 올린 영상에서 "AI 챌린지는 다음 세대가 중요한 신기술에 대한 기본적 이해를 갖추게 하는 첫걸음이 될 것"이라고 말했습니다.

멜라니아 여사는 자신이 직접 오디오북을 만들며 체험한 AI 기술에 대한 소회를 전하며, AI 기술의 잠재력과 내재된 위험성을 함께 언급했습니다.

멜라니아 여사는 "불과 몇 년 안에 인공지능은 우리 산업의 모든 분야를 움직이는 핵심 엔진이 될 것"이라며 "미국이 세계를 선도하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.

AI 챌린지는 지역사회에 존재하는 실제 문제들을 AI 기반 솔루션으로 풀어내는 것이 주요 도전 과제입니다.

참여 대상은 유치원생부터 고등학생까지 미 전역의 학생들과 교사들입니다.

트럼프 대통령은 이날 국무회의에서 'AI 챌린지'에 대해 언급하며 "멜라니아가 매우 열심히 노력했다"며 "멜라니아가 마음먹으면 누구도 그녀보다 더 잘할 수 없다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 美정부 홈페이지(Ai.gov) 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 멜라니아, 백악관 주도 AI 과제 홍보대사로 나서
    • 입력 2025-08-27 08:05:41
    • 수정2025-08-27 08:27:59
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 미 전역의 학생과 교육자들을 대상으로 백악관이 주도하는 '인공지능(AI) 챌린지' 홍보 대사로 나섰습니다.

백악관이 현지시각 26일 홈페이지를 통해 발표한 내용에 따르면, 멜라니아 여사는 이날 'AI 챌린지' 사이트(Ai.gov)에 올린 영상에서 "AI 챌린지는 다음 세대가 중요한 신기술에 대한 기본적 이해를 갖추게 하는 첫걸음이 될 것"이라고 말했습니다.

멜라니아 여사는 자신이 직접 오디오북을 만들며 체험한 AI 기술에 대한 소회를 전하며, AI 기술의 잠재력과 내재된 위험성을 함께 언급했습니다.

멜라니아 여사는 "불과 몇 년 안에 인공지능은 우리 산업의 모든 분야를 움직이는 핵심 엔진이 될 것"이라며 "미국이 세계를 선도하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.

AI 챌린지는 지역사회에 존재하는 실제 문제들을 AI 기반 솔루션으로 풀어내는 것이 주요 도전 과제입니다.

참여 대상은 유치원생부터 고등학생까지 미 전역의 학생들과 교사들입니다.

트럼프 대통령은 이날 국무회의에서 'AI 챌린지'에 대해 언급하며 "멜라니아가 매우 열심히 노력했다"며 "멜라니아가 마음먹으면 누구도 그녀보다 더 잘할 수 없다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 美정부 홈페이지(Ai.gov) 캡처]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색

[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색
이 대통령, 방미 마지막 날…<br>필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”

북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.