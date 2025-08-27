더불어민주당, 오늘 대전서 최고위원 회의 개최
입력 2025.08.27 (08:08) 수정 2025.08.27 (08:14)
더불어민주당이 오늘 대전에서 정청래 당대표 취임 이후 세번째 현장 최고위원 회의를 엽니다.
민주당 지도부는 오늘 대전을 찾아 국립대전현충원에서 홍범도 장군 묘역 등을 참배하고 민주당 대전시당 회의실에서 현장 최고위원회를 연다고 밝혔습니다.
민주당 관계자는 오늘 회의에서는 R&D 예산 확대에 따른 후속 조치 등 과학수도 대전 완성을 위한 구체적 방안이 논의될 것이라고 설명했습니다.
