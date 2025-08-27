뉴스광장(광주)

이복남 순천시의원, 조국혁신당 입당

입력 2025.08.27 (08:28) 수정 2025.08.27 (08:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

확답 피한 조국…지방선거 구도도 안갯속

확답 피한 조국…지방선거 구도도 안갯속
사립학교도 노란봉투법 적용?

사립학교도 노란봉투법 적용?

다음
무소속 4선인 이복남 순천시의원이 조국혁신당에 입당했습니다.

이복남 의원은 지난 14일 조국혁신당으로부터 입당 허가를 받았다고 밝혔습니다.

이 의원은 또 최근 마감된 조국혁신당 순천 지역위원장 공모에도 신청서를 제출했습니다.

이 의원은 2010년 민주노동당 비례대표로 제6대 순천시의회에 입성한 뒤로 줄곧 무소속으로 활동해왔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이복남 순천시의원, 조국혁신당 입당
    • 입력 2025-08-27 08:28:55
    • 수정2025-08-27 08:35:18
    뉴스광장(광주)
무소속 4선인 이복남 순천시의원이 조국혁신당에 입당했습니다.

이복남 의원은 지난 14일 조국혁신당으로부터 입당 허가를 받았다고 밝혔습니다.

이 의원은 또 최근 마감된 조국혁신당 순천 지역위원장 공모에도 신청서를 제출했습니다.

이 의원은 2010년 민주노동당 비례대표로 제6대 순천시의회에 입성한 뒤로 줄곧 무소속으로 활동해왔습니다.
손준수
손준수 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색

[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색
이 대통령, 방미 마지막 날…<br>필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”

북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.