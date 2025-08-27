이복남 순천시의원, 조국혁신당 입당

동영상 고정 취소

무소속 4선인 이복남 순천시의원이 조국혁신당에 입당했습니다.



이복남 의원은 지난 14일 조국혁신당으로부터 입당 허가를 받았다고 밝혔습니다.



이 의원은 또 최근 마감된 조국혁신당 순천 지역위원장 공모에도 신청서를 제출했습니다.



이 의원은 2010년 민주노동당 비례대표로 제6대 순천시의회에 입성한 뒤로 줄곧 무소속으로 활동해왔습니다.



