뉴스광장(대구)

“소공인 성장 돕는다”…창업 사다리 ‘성과’

입력 2025.08.27 (08:40) 수정 2025.08.27 (08:44)

"일손 없어 문 닫을 판"…불법체류자 기댄 지방 중소기업

[앵커]

신생 기업들은 우수한 기술력이 있어도 연구개발 자금을 못 구해 성장이 막히곤 하는데요,

대구시와 대구상공회의소가 6년 전 시작한 기술경쟁력 지원 사업이 소공인과 창업 기업의 성장 사다리 역할을 톡톡히 하고 있습니다.

우동윤 기자가 보도합니다.

[리포트]

7년 전 창업한 의료 장비 제조 기업입니다.

2020년 개발한 차세대 외과 수술 보조 장비의 판매 호조로 최근 5년 사이 매출이 5배 가까이 늘었습니다.

개발 당시 부족한 자금은 대구시와 대구상공회의소의 지원으로 해결했습니다.

[박준석/의료장비 제조업체 대표 : "다른 프로그램과는 다르게 창업기업의 제품이 실제로 시장에 나갈 수 있는 부분을 (대구시와 대구상의가) 도와줬던 것이 가장 큰 도움이 됐다고 생각합니다."]

대구시와 대구상의가 2019년 시작한 소공인 제품·기술 경쟁력 향상 사업이 성과를 내고 있습니다.

해마다 소공인과 창업기업 10여 곳을 선정해 시제품 제작 경비와 전문가 자문 등을 지원하는 사업으로 지난해까지 56곳이 참여했습니다.

이 가운데 절반 가까운 기업의 매출이 증가하는 등 사업 시행 6년 만에 매출과 고용 증대 효과를 입증했습니다.

87%가 '매우 만족한다'고 답했고 97%는 재참여 의사를 밝히는 등 만족도도 매우 높습니다.

[문인완/대구상공회의소 R&D 지원팀장 : "시제품 제작 경비를 직접 지원하고 있고 전문가 풀을 통해서 맞춤형 자문을 하고 있습니다. 이런 것들이 합쳐지면서 좋은 성과로 이어진 것 같습니다."]

대구시와 대구상의는 앞으로 지원 대상 기업을 확대하고 지원 내용을 다각화하는 등 지역의 첨단 제조 기반을 강화해 나갈 방침입니다.

KBS 뉴스 우동윤입니다.

촬영기자:백창민

