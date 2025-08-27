국제

트럼프 “메타, 루이지애나 AI 데이터센터 건설에 70조 원 투자”

입력 2025.08.27 (08:47) 수정 2025.08.27 (08:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

페이스북 모회사 메타플랫폼(이하 메타)이 최근 인공지능(AI) 인재를 대거 영입한 데 이어 AI 데이터센터 건설에도 막대한 투자를 하고 있습니다.

트럼프 미국 대통령은 현지 시각 26일 백악관 내각 회의에서 메타가 미국 루이지애나주에 계획 중인 AI 데이터 센터 건설 비용이 500억 달러(약 70조 원)에 달할 것이라고 밝혔습니다.

블룸버그 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 회의에서 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)로부터 받았다는 그래픽을 들어 보였습니다.

해당 그래픽은 데이터 센터의 규모를 보여주기 위해 뉴욕 맨해튼 위에 겹쳐놓은 이미지로, 트럼프 대통령은 “이것을 보면 건설 비용이 왜 500억 달러인지 이해된다”고 덧붙였습니다.

메타는 루이지애나주 리치랜드 패리시에 자사의 최대 규모 데이터 센터를 건설 중입니다. 이 시설은 AI 작업을 위한 막대한 연산 능력을 처리할 예정입니다.

‘하이페리온’(Hyperion)‘이라는 이 데이터 센터에 대해 메타는 그동안 100억 달러 이상을 투자할 것이라고만 공개적으로 밝혀 왔는데 이보다 훨씬 큰 규모입니다.

메타는 트럼프 대통령의 발언과 관련해 논평하지 않았습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 “메타, 루이지애나 AI 데이터센터 건설에 70조 원 투자”
    • 입력 2025-08-27 08:47:09
    • 수정2025-08-27 08:48:25
    국제
페이스북 모회사 메타플랫폼(이하 메타)이 최근 인공지능(AI) 인재를 대거 영입한 데 이어 AI 데이터센터 건설에도 막대한 투자를 하고 있습니다.

트럼프 미국 대통령은 현지 시각 26일 백악관 내각 회의에서 메타가 미국 루이지애나주에 계획 중인 AI 데이터 센터 건설 비용이 500억 달러(약 70조 원)에 달할 것이라고 밝혔습니다.

블룸버그 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 회의에서 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)로부터 받았다는 그래픽을 들어 보였습니다.

해당 그래픽은 데이터 센터의 규모를 보여주기 위해 뉴욕 맨해튼 위에 겹쳐놓은 이미지로, 트럼프 대통령은 “이것을 보면 건설 비용이 왜 500억 달러인지 이해된다”고 덧붙였습니다.

메타는 루이지애나주 리치랜드 패리시에 자사의 최대 규모 데이터 센터를 건설 중입니다. 이 시설은 AI 작업을 위한 막대한 연산 능력을 처리할 예정입니다.

‘하이페리온’(Hyperion)‘이라는 이 데이터 센터에 대해 메타는 그동안 100억 달러 이상을 투자할 것이라고만 공개적으로 밝혀 왔는데 이보다 훨씬 큰 규모입니다.

메타는 트럼프 대통령의 발언과 관련해 논평하지 않았습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 권성동 의원, 특검 피의자 신분 출석

[속보] 권성동 의원, 특검 피의자 신분 출석
[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색

[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색
이 대통령, 방미 마지막 날…<br>필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.