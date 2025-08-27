울산 소비심리지수 4년 2개월 만에 최고치

동영상 고정 취소

울산지역 소비자들의 경제 상황에 대한 종합적인 인식을 나타내는 소비자심리지수가 4년 2개월 만에 최고치를 기록했습니다.



한국은행 울산본부에 따르면 8월 울산지역 소비자심리지수는 110.4로 한 달 전에 비해 2.3p 올랐습니다.



이 같은 수치는 2021년 6월 110.7을 기록한 이후 4년 2개월 만에 가장 높은 것입니다.



한국은행 울산본부는 정부의 소비 진작 정책에 따른 내수 회복 기대 등에 힘입어 지수가 상승한 것으로 분석했습니다.



