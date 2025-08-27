뉴스광장(울산)

고려아연, 록히드마틴에 게르마늄 공급 협력

입력 2025.08.27 (08:58) 수정 2025.08.27 (09:02)

고려아연이 한미 정상회담을 계기로 세계 최대 방산 기업인 미국 록히드마틴과 손잡고 전략 광물인 게르마늄의 독자적 공급망을 구축합니다.

게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 고성능 반도체 소자 등을 만드는 데 쓰이는 필수 금속으로 방위·우주·반도체 산업의 핵심 소재입니다.

고려아연은 중국, 북한, 이란, 러시아 이외 국가에서 제련한 게르마늄을 록히드마틴에 공급하기로 하고 울산 온산제련소에 약 1천400억 원을 들여 게르마늄 생산 공장도 신설합니다.

기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

