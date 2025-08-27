고려아연, 록히드마틴에 게르마늄 공급 협력

동영상 고정 취소

고려아연이 한미 정상회담을 계기로 세계 최대 방산 기업인 미국 록히드마틴과 손잡고 전략 광물인 게르마늄의 독자적 공급망을 구축합니다.



게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 고성능 반도체 소자 등을 만드는 데 쓰이는 필수 금속으로 방위·우주·반도체 산업의 핵심 소재입니다.



고려아연은 중국, 북한, 이란, 러시아 이외 국가에서 제련한 게르마늄을 록히드마틴에 공급하기로 하고 울산 온산제련소에 약 1천400억 원을 들여 게르마늄 생산 공장도 신설합니다.



