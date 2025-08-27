병무청, 사회복무대상 포상 대상자 추천 접수

병무청은 오늘(27일)부터 다음 달 16일까지 제12회 사회복무대상 포상 대상자를 추천받는다고 밝혔습니다.



포상 대상은 성실한 복무와 재능 봉사로 타의 귀감이 된 사회복무요원과, 복무 기관에서 사회복무요원의 처우 개선과 성실 복무를 지원해준 우수 복무 관리 담당자 등입니다.



포상 인원은 사회복무요원 102명, 복무 관리 직원 64명, 복무 기관 5곳입니다.



추천 대상자는 접수 시작일 기준 6개월 이상 복무 중인 사회복무요원으로 전년도 하반기 이후 소집해제자까지 포함합니다.



추천 방법 등 자세한 내용은 병무청 누리집(www.mma.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.



포상 대상자는 11월 초 개별 통지하며, 시상식은 12월 초에 열릴 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 병무청 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!