정치

병무청, 사회복무대상 포상 대상자 추천 접수

입력 2025.08.27 (09:09) 수정 2025.08.27 (09:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

병무청은 오늘(27일)부터 다음 달 16일까지 제12회 사회복무대상 포상 대상자를 추천받는다고 밝혔습니다.

포상 대상은 성실한 복무와 재능 봉사로 타의 귀감이 된 사회복무요원과, 복무 기관에서 사회복무요원의 처우 개선과 성실 복무를 지원해준 우수 복무 관리 담당자 등입니다.

포상 인원은 사회복무요원 102명, 복무 관리 직원 64명, 복무 기관 5곳입니다.

추천 대상자는 접수 시작일 기준 6개월 이상 복무 중인 사회복무요원으로 전년도 하반기 이후 소집해제자까지 포함합니다.

추천 방법 등 자세한 내용은 병무청 누리집(www.mma.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

포상 대상자는 11월 초 개별 통지하며, 시상식은 12월 초에 열릴 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 병무청 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 병무청, 사회복무대상 포상 대상자 추천 접수
    • 입력 2025-08-27 09:09:23
    • 수정2025-08-27 09:14:56
    정치
병무청은 오늘(27일)부터 다음 달 16일까지 제12회 사회복무대상 포상 대상자를 추천받는다고 밝혔습니다.

포상 대상은 성실한 복무와 재능 봉사로 타의 귀감이 된 사회복무요원과, 복무 기관에서 사회복무요원의 처우 개선과 성실 복무를 지원해준 우수 복무 관리 담당자 등입니다.

포상 인원은 사회복무요원 102명, 복무 관리 직원 64명, 복무 기관 5곳입니다.

추천 대상자는 접수 시작일 기준 6개월 이상 복무 중인 사회복무요원으로 전년도 하반기 이후 소집해제자까지 포함합니다.

추천 방법 등 자세한 내용은 병무청 누리집(www.mma.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

포상 대상자는 11월 초 개별 통지하며, 시상식은 12월 초에 열릴 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 병무청 제공]
조혜진
조혜진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 권성동 의원, 특검 피의자 신분 출석

[속보] 권성동 의원, 특검 피의자 신분 출석
[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색

[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색
이 대통령, 방미 마지막 날…<br>필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.