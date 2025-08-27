정치

보훈부, 부산 입항 영국 함정서 ‘인빅터스 게임’ 유치 활동

입력 2025.08.27 (09:10) 수정 2025.08.27 (09:14)

국가보훈부는 오늘(27일) 최근 부산에 입항한 영국 리치몬드함 선상 리셉션에 참석해 세계 상이군인 체육대회 ‘2029년 인빅터스 게임’의 대한민국 유치 의지를 영국 측에 전달할 예정이라고 밝혔습니다.

주한 영국대사관과 리치몬드함이 주관하는 선상 리셉션에는 보훈부 강윤진 차관과 인빅터스 게임 사이클 종목 금메달리스트 나형윤 선수가 함께 참석합니다.

강 차관은 인빅터스 게임 유치를 위한 한국 정부의 의지를 강조하고, 2027년 영국 버밍엄 인빅터스 게임이 2029년 대한민국 대전으로 이어지길 바란다는 메시지를 전달할 예정입니다.

인빅터스 게임은 영국 해리 왕자가 스포츠를 통한 상이군인의 재활을 위해 2014년 창설한 대회로, 격년마다 열립니다. 다음 대회인 2027년 대회는 영국 버밍엄에서 개최됩니다.

2029년 인빅터스 게임은 현재 대한민국 대전을 비롯해 덴마크와 이탈리아, 미국 등 6곳이 유치 후보 도시로 경쟁하고 있습니다.

인빅터스 게임 재단은 올해 말 후보 도시를 2∼3곳으로 압축하고, 내년 상반기 현지 조사와 후보국 경쟁 프리젠테이션(PT)을 통해 개최도시를 최종 선정할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

