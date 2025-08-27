임영웅 2집 타이틀곡은 ‘순간을 영원처럼’…뮤비 티저 공개
입력 2025.08.27 (09:14) 수정 2025.08.27 (09:24)
가수 임영웅이 오는 29일 정규 2집 발매를 앞두고 타이틀곡을 공개했습니다.
소속사 물고기뮤직은 임영웅이 ‘순간을 영원처럼’을 두 번째 정규 앨범 ‘아임 히어로 2’(IM HERO 2)의 타이틀곡으로 결정했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.
임영웅도 자신의 공식 SNS에 ‘순간을 영원처럼’ 뮤직비디오 예고 영상을 올렸습니다.
공개된 영상에는 ‘길지 않은 인생 잘 살아보고 싶어. 마음껏 사랑을 해보려 해’라는 가사 일부가 포함돼 있습니다.
소속사는 임영웅이 이번 앨범 활동을 통해 한층 더 깊어진 감성과 함께 다양한 음악을 골라 듣는 즐거움을 선사할 것이라고 설명했습니다.
임영웅의 새 음반은 오는 29일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개됩니다.
한편, 임영웅은 오는 10월부터는 인천을 시작으로 전국투어 콘서트를 진행합니다.
[사진 출처 : 물고기뮤직 제공]
임재성 기자 newsism@kbs.co.kr
