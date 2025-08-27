경제

[속보] 고용부·경찰, ‘순천 레미콘 공장 질식사고’ 업체 압수수색

입력 2025.08.27 (09:15) 수정 2025.08.27 (09:27)

지난 21일 순천 레미콘 공장에서 발생한 혼화제 저장탱크 유해가스 중독 사고와 관련해 경찰과 고용노동부가 해당 레미콘 제조업체를 상대로 압수수색에 나섰습니다.

전라남도경찰청과 광주지방고용노동청 근로감독관 등 15여 명은 오늘(27일) 오전부터 전남 순천시 소재 레미콘 제조업체를 압수수색하고 있습니다.

앞서 지난 21일 전남 순천시 소재 레미콘 제조업체의 혼화제 저장탱크 안에서 작업하던 노동자 1명이 쓰러지자 이를 구조하려던 동료 작업자 2명이 탱크 내부로 들어갔다가 유해가스에 중독돼 노동자 3명이 모두 사망하는 사고가 발생했습니다.

당초 1명은 심정지 상태로 구조돼 의식이 있는 채로 병원으로 옮겨졌지만, 사흘 뒤 병원에서 사망 판정을 받았습니다.

광주지방고용노동청은 전라남도경찰청과 함께 유해 물질 취급관리, 보관 관련 자료와 PC, 관계자들의 휴대전화 등을 확보하고, 중독 사고 발생 원인과 시멘트가 저장된 탱크 내부 등 밀폐공간 작업 시 보건 수칙 준수 여부를 철저히 살펴볼 계획입니다.

광주지방고용노동청은 이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정, 신속하게 수사할 방침이라고 밝혔습니다.

