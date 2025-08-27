주점 화장실에 몰카 설치 20대 사장 송치
입력 2025.08.27 (09:16) 수정 2025.08.27 (10:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산 부산진경찰서는 주점 화장실에 휴대전화를 숨겨 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의로 20대 남성을 불구속 송치했습니다.
이 남성은 지난달 8일 밤, 자신이 운영하는 부산 부산진구의 주점 화장실에 휴대전화를 숨겨 놓고, 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의를 받고 있습니다.
이 남성은 지난달 8일 밤, 자신이 운영하는 부산 부산진구의 주점 화장실에 휴대전화를 숨겨 놓고, 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의를 받고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 주점 화장실에 몰카 설치 20대 사장 송치
-
- 입력 2025-08-27 09:16:26
- 수정2025-08-27 10:11:31
부산 부산진경찰서는 주점 화장실에 휴대전화를 숨겨 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의로 20대 남성을 불구속 송치했습니다.
이 남성은 지난달 8일 밤, 자신이 운영하는 부산 부산진구의 주점 화장실에 휴대전화를 숨겨 놓고, 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의를 받고 있습니다.
이 남성은 지난달 8일 밤, 자신이 운영하는 부산 부산진구의 주점 화장실에 휴대전화를 숨겨 놓고, 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의를 받고 있습니다.
-
-
최위지 기자 allways@kbs.co.kr최위지 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.