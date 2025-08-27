주점 화장실에 몰카 설치 20대 사장 송치

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산 부산진경찰서는 주점 화장실에 휴대전화를 숨겨 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의로 20대 남성을 불구속 송치했습니다.



이 남성은 지난달 8일 밤, 자신이 운영하는 부산 부산진구의 주점 화장실에 휴대전화를 숨겨 놓고, 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의를 받고 있습니다.



