만취해 호텔서 난동부린 40대 입건
입력 2025.08.27 (09:16) 수정 2025.08.27 (10:11)
부산 연제경찰서는 호텔에서 방을 달라며 난동을 부린 혐의로 40대 남성을 불구속 입건했습니다.
이 남성은 지난 25일 밤 10시쯤 부산 연제구의 한 호텔에서 술에 만취한 채 예약한 사실이 없는데도 방을 달라며 20분가량 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.
이 남성은 지난 25일 밤 10시쯤 부산 연제구의 한 호텔에서 술에 만취한 채 예약한 사실이 없는데도 방을 달라며 20분가량 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.
부산 연제경찰서는 호텔에서 방을 달라며 난동을 부린 혐의로 40대 남성을 불구속 입건했습니다.
이 남성은 지난 25일 밤 10시쯤 부산 연제구의 한 호텔에서 술에 만취한 채 예약한 사실이 없는데도 방을 달라며 20분가량 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.
-
