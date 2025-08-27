만취해 호텔서 난동부린 40대 입건

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

부산 연제경찰서는 호텔에서 방을 달라며 난동을 부린 혐의로 40대 남성을 불구속 입건했습니다.



이 남성은 지난 25일 밤 10시쯤 부산 연제구의 한 호텔에서 술에 만취한 채 예약한 사실이 없는데도 방을 달라며 20분가량 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!