30주년 BIFF 경쟁 부문 ‘부산 어워드’ 신설

동영상 고정 취소

30주년을 맞은 부산국제영화제가 경쟁 부문인 '부산 어워드'를 신설합니다.



부산국제영화제는 주요 작품 14편을 초청해 폐막식 때 대상과 감독상, 심사위원 특별상, 배우상, 예술공헌상 등 5개 부문을 시상합니다.



첫 부산 어워드 주요 후보작으로는 이제한 감독의 '다른 이름으로'와 일본 시가야 다이스케 감독의 '고양이를 놓아줘', 이란 하산 나제르 감독의 '허락되지 않은' 등의 작품입니다.



올해 부산국제영화제의 공식 초청작 241편으로 지난해보다 17편 늘어났습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!