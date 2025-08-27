이전 공공기관 지역인재 채용 설명회 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올해 하반기 공공기관 지역인재 합동 채용설명회가 어제(26일)부산시청에서 열렸습니다.



이번 설명회에는 부산 혁신도시 이전 공공기관 10곳과 부산교통공사 등 모두 11개 기관이 참여해 지역인재 맞춤형 채용 요강과 채용 전략 등을 안내했습니다.



올해 하반기 채용 예정 공공기관은 한국주택금융공사와 한국남부발전, 한국예탁결제원과 해양수산개발원 등 4곳입니다.



