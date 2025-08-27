배수지 증설·가압장 신설로 단수 사고 대응
입력 2025.08.27 (09:19) 수정 2025.08.27 (10:13)
울산시가 수돗물 단수 사고에 대응하기 위해 체류 시간 10시간 미만인 배수지를 보완합니다.
울산시 상수도사업본부는 "짧은 체류 시간이 수돗물 신선도 유지에 유리하지만 관로 파손 등 돌발 상황 때 단수로 이어질 위험이 크다"며 증설을 검토하기로 했습니다.
또, 수압 조절이 어려운 고지대 배수지 등에는 가압장을 설치해 급수를 원활하게 할 계획입니다.
