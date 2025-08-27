7월 울산항 물동량 2%↓…액체 화물 부진

동영상 고정 취소

지난달 울산항에서 처리한 물동량이 1년 전에 비해 2%가량 줄었습니다.



해운항만물류정보시스템에 따르면 지난달 울산항에서 처리한 물동량은 1,622만 톤으로 1년 전에 비해 38만 톤, 2.3% 감소했습니다.



울산항 전체 물동량의 80%를 차지하는 액체 화물이 6% 넘게 줄어든 영향이 큽니다.



컨테이너 화물 물동량도 1년 전과 비교해 11.5% 줄었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!