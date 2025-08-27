유니스트 연구진 “머리에 빛 쏘자 술 생각 줄어”

동영상 고정 취소

머리에 빛을 쏘는 자극만으로 술을 마시고 싶은 욕구가 줄어든다는 연구 결과가 나왔습니다.



유니스트 바이오메디컬공학과 정동일 교수팀 등 공동 연구진은 뇌에 빛을 쏘는 방식의 자극이 알코올에 대한 갈망과 의존 수준을 모두 낮출 수 있음을 확인했다고 밝혔습니다.



이번 연구는 중독 치료에 뇌파와 빛을 활용하는 디지털 치료제 개발 가능성을 입증한 사례라고 유니스트는 밝혔습니다.



