경상남도 2차 추경 82% ‘민생회복 소비쿠폰’

경상남도의 2차 추가경정예산안 1조 1,038억 원 중 민생회복 소비쿠폰 지급액이 9,061억 원으로 82%를 차지했습니다.



또, 지방투자촉진보조금 423억 원, 지역사랑상품권 예산 162억 원 등이 각각 증액 편성됐고, 수해로 인한 재난 대책비가 66억 원, 배수 개선 사업비가 38억 원 반영됐습니다.



