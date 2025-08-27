LH “직원 사칭 사기 발생…경찰 수사 의뢰”
입력 2025.08.27 (09:27)
한국토지주택공사, LH는 최근 공사 직원을 사칭한 사기범이 위조 명함을 사용해 업체에 물품 구매를 유도하고 대금을 가로챈 뒤 잠적한 사건이 진주에서 발생했다며 경찰에 수사를 의뢰했습니다.
LH는 모든 계약은 정식 절차로 진행하며, 특정 업체에 구매 대행을 요구하지 않는다며, 업체에 주의를 당부했습니다.
