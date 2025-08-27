뉴스광장(창원)

KBS창원 시청자위 “기후위기 시대 재난 특보 요구”

입력 2025.08.27 (09:27) 수정 2025.08.27 (10:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

LH “직원 사칭 사기 발생…경찰 수사 의뢰”

LH “직원 사칭 사기 발생…경찰 수사 의뢰”
KAI 노조 “사장 부재로 현장 혼란…빨리 인선해야”

KAI 노조 “사장 부재로 현장 혼란…빨리 인선해야”

다음
KBS창원방송총국 시청자위원회는 어제(26일) 8월 위원회를 열고 지난달 집중호우 등 기후위기 시대에 경남도민의 안전을 지킬 수 있도록 KBS의 방송 역량을 확대하도록 요청했습니다.

KBS창원 시청자위원회는 또 NC 다이노스의 연고지 이전 논란과 창원시의 빅트리 문제, 지역 필수 의사제 시행 등에 후속 보도를 이어가도록 요청했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • KBS창원 시청자위 “기후위기 시대 재난 특보 요구”
    • 입력 2025-08-27 09:27:29
    • 수정2025-08-27 10:16:33
    뉴스광장(창원)
KBS창원방송총국 시청자위원회는 어제(26일) 8월 위원회를 열고 지난달 집중호우 등 기후위기 시대에 경남도민의 안전을 지킬 수 있도록 KBS의 방송 역량을 확대하도록 요청했습니다.

KBS창원 시청자위원회는 또 NC 다이노스의 연고지 이전 논란과 창원시의 빅트리 문제, 지역 필수 의사제 시행 등에 후속 보도를 이어가도록 요청했습니다.
천현수
천현수 기자

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색
[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”

[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”
9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지

9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지
이 대통령, 3박 6일 방일·방미 <br>마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져

이 대통령, 3박 6일 방일·방미 마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.