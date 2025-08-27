KAI 노조 “사장 부재로 현장 혼란…빨리 인선해야”
입력 2025.08.27 (09:27) 수정 2025.08.27 (10:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국항공우주산업, KAI 노조가 성명서를 통해, 강구영 전 사장의 사퇴 뒤 차기 사장 인선 지연을 우려했습니다.
KAI 노조는 사장 부재로 KF-21 양산 준비와 유지·보수·정비 사업 등 핵심 사업이 늦춰지고, 수천억 원 규모의 수출 협상도 결론을 내리지 못해 현장 불안이 커지고 있다고 주장했습니다.
KAI 노조는 사장 부재로 KF-21 양산 준비와 유지·보수·정비 사업 등 핵심 사업이 늦춰지고, 수천억 원 규모의 수출 협상도 결론을 내리지 못해 현장 불안이 커지고 있다고 주장했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- KAI 노조 “사장 부재로 현장 혼란…빨리 인선해야”
-
- 입력 2025-08-27 09:27:58
- 수정2025-08-27 10:17:06
한국항공우주산업, KAI 노조가 성명서를 통해, 강구영 전 사장의 사퇴 뒤 차기 사장 인선 지연을 우려했습니다.
KAI 노조는 사장 부재로 KF-21 양산 준비와 유지·보수·정비 사업 등 핵심 사업이 늦춰지고, 수천억 원 규모의 수출 협상도 결론을 내리지 못해 현장 불안이 커지고 있다고 주장했습니다.
KAI 노조는 사장 부재로 KF-21 양산 준비와 유지·보수·정비 사업 등 핵심 사업이 늦춰지고, 수천억 원 규모의 수출 협상도 결론을 내리지 못해 현장 불안이 커지고 있다고 주장했습니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.