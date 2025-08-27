의령군, ‘100채 중 8채’ 빈집…전국 최다 비율

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

의령군의 빈집 비율이 전국에서 가장 높은 것으로 나타났습니다.



대전세종연구원 보고서에 따르면, 의령군의 빈집 비율은 8.2%로 전국에서 가장 높았고, 전남 함평 6.6%, 경북 의성 6.2% 순이었습니다.



시도별로는 경남의 빈집 비율이 11.8%로, 전남과 전북 다음 높았습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!