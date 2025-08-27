의령군, ‘100채 중 8채’ 빈집…전국 최다 비율
입력 2025.08.27 (09:29) 수정 2025.08.27 (10:17)
의령군의 빈집 비율이 전국에서 가장 높은 것으로 나타났습니다.
대전세종연구원 보고서에 따르면, 의령군의 빈집 비율은 8.2%로 전국에서 가장 높았고, 전남 함평 6.6%, 경북 의성 6.2% 순이었습니다.
시도별로는 경남의 빈집 비율이 11.8%로, 전남과 전북 다음 높았습니다.
입력 2025-08-27 09:29:04
수정2025-08-27 10:17:39
의령군의 빈집 비율이 전국에서 가장 높은 것으로 나타났습니다.
