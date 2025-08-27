경남·부산은행, 신입 채용…“학력·연령 제한 없어”
입력 2025.08.27 (09:29) 수정 2025.08.27 (10:17)
BNK경남은행과 부산은행이 하반기 신입 행원을 공개 채용합니다.
이번 채용은 학력과 연령, 전공, 성별 제한이 없으며, 부울경 지역 학교 출신을 위한 지역 전형도 운영됩니다.
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr
