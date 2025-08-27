경남·부산은행, 신입 채용…“학력·연령 제한 없어”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

BNK경남은행과 부산은행이 하반기 신입 행원을 공개 채용합니다.



이번 채용은 학력과 연령, 전공, 성별 제한이 없으며, 부울경 지역 학교 출신을 위한 지역 전형도 운영됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!