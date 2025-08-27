소아·청소년 암 생존자 통합 지원사업 시행

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대구시와 경북도, 칠곡경북대병원이 소아·청소년 암 생존자를 위한 통합지원 사업을 시행합니다.



이는 지난 6월 보건복지부의 공모 선정에 따른 것으로, 성인 암 생존자에게 지원하던 맞춤형 사업을 소아·청소년까지 확대하는 게 골자입니다.



수행기관인 칠곡 경대병원 내 대구경북권역 암 생존자 통합지지센터는 소아·청소년 암 생존자의 수준별 운동과 심리 상담, 학교 복귀 문제 등을 지원합니다.



