대구시, 4년 만에 정부 합동 감사 받아
입력 2025.08.27 (09:30) 수정 2025.08.27 (10:18)
대구시가 4년 만에 정부합동감사를 받습니다.
정부 10개 부처에서 파견 나온 합동감사팀 인력 30여 명은 어제부터 사전 조사 작업을 시작해 다음 달 17일부터 오는 10월 1일까지 본감사를 합니다.
감사에서는 대구시가 2021년 7월부터 수행한 국가 위임사무와 국가 재정지원 사무 전반의 비위 등을 들여다볼 예정입니다.
