대구·경북, APEC 정상회의 성공 개최 공동 홍보

대구시가 오는 10월 말 경주 APEC 정상회의 성공을 위해 경북도와 공동 홍보에 나섭니다.



이에 따라 대구 시내 주요 도로와 육교, 도시철도 3호선 등을 활용한 홍보로 시민 관심을 높일 계획입니다.



이번 사업은 대구·경북 한뿌리 상생협력을 강화하기 위한 것으로, 대구시는 지역을 찾는 외국인이 불편하지 않도록 음식, 숙박 등 관광 전반도 점검하겠다고 밝혔습니다.



