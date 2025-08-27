연합뉴스

MLB 사이영상 후보 이발디, 어깨 부상으로 시즌 아웃

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 유력한 사이영상 후보로 꼽히는 네이선 이발디(35·텍사스 레인저스)가 어깨 부상으로 조기에 시즌을 접게 됐다.

크리스 영 텍사스 레인저스 야구 운영 사장은 27일(이하 한국시간) 이발디가 오른쪽 회전근개 염좌로 부상자 명단(IL)에 올랐다고 밝혔다.

이발디는 지난 23일 클리블랜드 가디언스와 경기에 선발 등판해 7이닝을 4안타 1실점으로 막았다.

등판 다음 날 통증을 느껴 자기공명영상(MRI) 촬영을 한 결과 회전근개 염좌 진단을 받았다.

이발디는 올 시즌 22경기에 선발 등판해 130이닝을 던지며 11승 3패, 평균자책점 1.73을 찍었다.

지난 6월 팔꿈치 통증으로 한 달 가까이 결장한 탓에 이날 현재 규정 이닝에는 3이닝 모자란다.

하지만 올 시즌 100이닝 이상 던진 투수 중 평균자책점 1위인 이발디는 아메리칸리그(AL)에서 강력한 사이영상 후보로 평가됐다.

이발디의 이탈로 AL 서부지구 3위인 텍사스는 시즌 막판 순위 경쟁에 큰 차질을 빚을 것으로 보인다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

