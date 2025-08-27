국민의힘 장동혁 신임 당대표, 현충원 참배로 첫 공식 일정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 장동혁 신임 당대표가 국립현충원 참배로 공식 일정을 시작했습니다.



장동혁 대표와 신동욱·김민수·양향자·김재원 최고위원, 우재준 청년최고위원, 송언석 원내대표 등 신임 지도부는 오늘 오전 서울 동작구 국립현충원을 참배했습니다.



장 대표는 이후 서울 여의도 중앙당사에서 첫 최고위원회의를 개최한 뒤 의원총회에 참석해 의원들에게 당선 인사를 할 예정입니다.



