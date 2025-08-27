정치

조경태, 장동혁 겨냥 “당대표가 갈등 조장·분열 야기…한심할 따름”

입력 2025.08.27 (09:44) 수정 2025.08.27 (09:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

당 대표 경선에서 낙선한 국민의힘 조경태 의원은 장동혁 신임 대표를 겨냥해 “당을 통합해내고 바른길로 인도해야 할 대표가 갈등을 조장하고 분열을 야기하는 발언을 서슴지 않고 있다”고 비판했습니다.

조 의원은 오늘(27일) 자신의 SNS에 “윤석열 전 대통령을 지지하고 옹호하면서 대놓고 윤어게인을 외치는 세력이 존재하는 한 국민의힘은 내란당의 오명을 벗기 어려울 것”이라며 이같이 말했습니다.

조 의원은 “내란 특검의 수사 결과가 어떻게 나올지 예견되지 않느냐”며 “불법·위헌 비상계엄한 윤 전 대통령을 털고 가자고 한 것이 뭐가 잘못됐다는 건가. 누가 누구에게 무엇을 사죄하란 말인가”라고 반문했습니다.

이어 “윤어게인 세력들이 단합해 당 대표 선거에서 이겼으니 모든 것이 정당화된다? 아무나 말 잔치를 해도 될 것이다? 누굴 위해 싸우는 정당인가? 안타깝고 한심할 따름”이라고 꼬집었습니다.

조 의원은 “우리 모두는 혹시나 진행되고 있거나 앞으로 있을 레밍 신드롬을 경계해야 할 것”이라며 “다수 의견은 옳고 그름 상관없이 무조건 따라야 한다는 것은 역사적으로도 아주 참혹하고 불행한 사례들을 남겼다”고 덧붙였습니다.

앞서 장 신임 대표는 어제 언론 인터뷰에서 조 의원을 향해 “우리 당에 내란 동조 세력이 있다는 (조 의원의) 말은 우리 당을 너무나 위험에 빠뜨리는 일이다”며 “여전히 입장을 유지하는지, 상처받은 당원들에게 사죄할 마음은 없는지 먼저 묻고 싶다”고 말한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 조경태, 장동혁 겨냥 “당대표가 갈등 조장·분열 야기…한심할 따름”
    • 입력 2025-08-27 09:44:35
    • 수정2025-08-27 09:47:21
    정치
당 대표 경선에서 낙선한 국민의힘 조경태 의원은 장동혁 신임 대표를 겨냥해 “당을 통합해내고 바른길로 인도해야 할 대표가 갈등을 조장하고 분열을 야기하는 발언을 서슴지 않고 있다”고 비판했습니다.

조 의원은 오늘(27일) 자신의 SNS에 “윤석열 전 대통령을 지지하고 옹호하면서 대놓고 윤어게인을 외치는 세력이 존재하는 한 국민의힘은 내란당의 오명을 벗기 어려울 것”이라며 이같이 말했습니다.

조 의원은 “내란 특검의 수사 결과가 어떻게 나올지 예견되지 않느냐”며 “불법·위헌 비상계엄한 윤 전 대통령을 털고 가자고 한 것이 뭐가 잘못됐다는 건가. 누가 누구에게 무엇을 사죄하란 말인가”라고 반문했습니다.

이어 “윤어게인 세력들이 단합해 당 대표 선거에서 이겼으니 모든 것이 정당화된다? 아무나 말 잔치를 해도 될 것이다? 누굴 위해 싸우는 정당인가? 안타깝고 한심할 따름”이라고 꼬집었습니다.

조 의원은 “우리 모두는 혹시나 진행되고 있거나 앞으로 있을 레밍 신드롬을 경계해야 할 것”이라며 “다수 의견은 옳고 그름 상관없이 무조건 따라야 한다는 것은 역사적으로도 아주 참혹하고 불행한 사례들을 남겼다”고 덧붙였습니다.

앞서 장 신임 대표는 어제 언론 인터뷰에서 조 의원을 향해 “우리 당에 내란 동조 세력이 있다는 (조 의원의) 말은 우리 당을 너무나 위험에 빠뜨리는 일이다”며 “여전히 입장을 유지하는지, 상처받은 당원들에게 사죄할 마음은 없는지 먼저 묻고 싶다”고 말한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색

경찰, ‘이춘석 주식 차명거래’ 관련 국회 사무처 압수수색
[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”

[영상] 권성동, 특검 피의자 조사 출석…“의혹에 결백해”
9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지

9월부터 온도감응형 스티커 도입…기내 보조배터리 화재 방지
이 대통령, 3박 6일 방일·방미 <br>마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져

이 대통령, 3박 6일 방일·방미 마치고 귀국길…‘한미일 협력’ 다져
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.