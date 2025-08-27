진안군, 명절 앞두고 지역상품권 특별 할인
입력 2025.08.27 (09:45) 수정 2025.08.27 (10:23)
진안군이 다음 달(9월) 홍삼 축제와 추석 명절을 앞두고 최대 20%까지 '진안고원 행복상품권'의 특별 할인을 진행합니다.
진안군은 소상공인과 지역경제 활성화를 위해 최근 추경에서 10억 8천만 원을 증액 편성하고, 추가 할인과 구매 한도 상향을 위한 조례 개정을 마쳤다고 밝혔습니다.
이를 토대로 상품권 발행 규모도 지난해 120억 원에서 올해 200억 원으로 대폭 확대했습니다.
이종완 기자 rheejw@kbs.co.kr
