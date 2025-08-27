“군산시 아파트 과다 승인해 지역 경제 위기”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김영일 군산시의원이 5분 발언을 통해 무분별한 아파트 건설 승인이 지역 경제를 어렵게 만든다고 주장했습니다.



지난 5년간 군산시가 승인한 아파트는 34개 단지, 만 8천2백여 가구로, 전주시보다 6배 넘게 많아 이미 주택 보급률이 포화 상태라고 지적했습니다.



