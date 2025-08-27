[주간! 대중문화] ‘반가운 컴백’ 아이브에서 김건모까지…배우 김희원의 두 번째 도전

동영상 고정 취소

이번 주에는 유난히 가요계에 반가운 얼굴들의 복귀 소식이 잇따랐습니다.



새로운 얼굴로 돌아온 아이브부터, 6년 만에 활동을 재개한 김건모까지, 한 주간의 대중문화 소식, 김혜주 기자와 만나보시죠.



'화려한 복귀' 아이브 미니 4집 발매

걸그룹 아이브가 미니 4집과 함께 화려한 복귀를 알렸습니다.



멤버들은 '당당함'을 내세우면서도 반전 매력을 보여주겠다는 포부를 밝혔습니다.



특히 멤버 장원영은 이번 앨범 타이틀곡의 작사에 참여해 팬들의 관심을 모았습니다.



'데뷔 20주년' 슈퍼주니어 콘서트 성료

데뷔 20주년을 맞아 사흘간의 기념 콘서트를 연 장수 아이돌 그룹 슈퍼주니어.



시야 제한석을 포함해 전석 매진을 기록하며 식지 않는 인기를 증명했습니다.



[은혁/슈퍼주니어 멤버 : "저희 20년 된 아이돌 가수임에도 불구하고 이렇게 공연장 가득 채워주셔서 감사드리고요. 저희 앞으로도 여러분께 좋은 선물 많이 해드리는 슈퍼주니어 되도록 노력하겠습니다."]



슈퍼주니어는 이번 서울 공연을 시작으로 내년 3월까지 전 세계 16개 도시에서 콘서트를 이어갑니다.



배우에서 감독으로…김희원 두 번째 도전

드라마 시리즈 '조명가게'로 감독으로 데뷔한 배우 김희원이 다시 한번 메가폰을 잡습니다.



이번 작품은 동명 웹툰을 원작으로 한 '상남자'.



야망을 좇던 평범한 직장인이 모든 것을 잃은 뒤, 젊은 시절로 돌아가 다시 인생을 사는 한 남자의 이야기입니다.



김희원은 앞서 연출한 '조명가게'의 성공을 통해 감독으로의 가능성을 인정받았습니다.



돌아온 김건모…6년 만에 전국 투어

가요계를 평정했던 김건모가 6년 만에 다시 무대로 돌아옵니다.



김건모는 다음 달 27일 부산을 시작으로 대구와 대전, 서울 등 전국 투어 콘서트에 나설 예정.



지난 2019년 불거진 성폭행 의혹으로 활동을 중단했던 김건모는 2년 만에 사건이 조작된 것으로 드러나며 무혐의 처분을 받았습니다.



긴 침묵으로 공백기를 가졌던 김건모가 이번 공연에서 어떤 소회를 밝힐지 팬들의 관심이 쏠리고 있습니다.



KBS 뉴스 김혜주입니다.



영상편집:이상미/화면제공:SM엔터테인먼트·스타쉽엔터테인먼트



