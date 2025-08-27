뉴스광장(청주)

성매매 업소서 여성들 촬영한 40대 유튜버 실형

입력 2025.08.27 (09:54)

청주지방법원은 성매매 업소에서 라이브 방송을 켜고 여성들을 촬영해 주거수색과 감금 등의 혐의로 구속기소된 40대 유튜버 A 씨에게 징역 1년 8개월을 선고했습니다.

A 씨는 성매매를 근절하겠다면서 지난해 12월부터 올해 1월까지 세 차례 성 매수자를 가장해 청주의 성매매 업소에 방문한 후 유튜브 라이브 방송을 켜고 여성들을 촬영한 혐의로 재판을 받았습니다.

재판부는 A 씨가 동종범행으로 재판을 받고 있는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 설명했습니다.

이자현 기자

