성매매 업소서 여성들 촬영한 40대 유튜버 실형

동영상 고정 취소

청주지방법원은 성매매 업소에서 라이브 방송을 켜고 여성들을 촬영해 주거수색과 감금 등의 혐의로 구속기소된 40대 유튜버 A 씨에게 징역 1년 8개월을 선고했습니다.



A 씨는 성매매를 근절하겠다면서 지난해 12월부터 올해 1월까지 세 차례 성 매수자를 가장해 청주의 성매매 업소에 방문한 후 유튜브 라이브 방송을 켜고 여성들을 촬영한 혐의로 재판을 받았습니다.



재판부는 A 씨가 동종범행으로 재판을 받고 있는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 설명했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!