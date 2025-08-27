‘안전성 논란’ 제천 청풍교, 다음 달 개방

동영상 고정 취소

노후화로 안전 문제가 지적됐던 제천 옛 청풍교가 개방됩니다.



충청북도는 지난 2월 정밀안전진단에서 종합 D등급을 받은 청풍교를 최근 보수·보강했고, 안전등급도 A등급을 받았다고 밝혔습니다.



충청북도는 청풍교 일대를 생태 탐방로와 둘레길 등 관광지로 조성하고 이르면 다음 달 안에 청풍교를 보행교로 우선 개방할 예정입니다.



