[930 날씨] 서쪽 다시 더워져…강원 동해안 5mm 안팎 비 조금

입력 2025.08.27 (09:55) 수정 2025.08.27 (10:00)

비로 인해 중부지방의 폭염특보가 해제된 가운데 간밤에 서울은 최저 기온 23.6도로 12일 만에 열대야에서 벗어났습니다.

그러나 비가 무더위의 기세를 꺾진 못했습니다.

오늘은 중국 북동부에서 동해상으로 이동하는 고기압의 가장자리를 타고 동풍이 불어오겠습니다.

이 동풍의 영향으로 백두대간 서쪽 지역은 다시 더워지겠지만, 동해안은 양양 27, 울진 28도 등 낮 기온이 30도 아래에 머물겠습니다.

지금은 전남과 경상도, 제주도 해안에만 폭염특보가 내려진 상태인데요.

오늘 서쪽 지역엔 다시 폭염특보가 내려질 가능성이 있습니다.

오늘은 강원 영동과 경북 북동 산지, 경북 북부 동해안에 비가 오는 곳이 있겠습니다.

가뭄이 극심한 강원 동해안은 비의 양이 5밀리미터 안팎에 그치겠습니다.

오후엔 충북과 경남, 제주도에 5에서 40밀리미터의 소나기가 올 때가 있겠습니다.

소나기가 내리는 지역엔 돌풍이 불거나 천둥, 번개가 치겠습니다.

낮 기온은 서울이 33도 등 서쪽은 어제보다 높겠지만, 동해안은 어제보다 3도에서 6도 정도 낮겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

금요일과 토요일에는 수도권과 강원 내륙 산지에, 다음 주 월요일엔 전국에 비가 올 것으로 보입니다.

날씨 전해드렸습니다.

이설아 기상캐스터/그래픽:박혜령

